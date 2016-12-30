شاهد: سيارة تتنبأ بحادث قبل وقوعه وتنقذ سائقها

أظهرت لقطات فيديو نجاح سيارة "تسلا" ذاتية القيادة من إنقاذ صاحبها من حادث اصطدام سيارتين أمامها.

ويظهر الفيديو السيارة "تسلا" تسير في إحدى الطرق السريعة في هولندا، عندما أصدرت تحذيرا عن وجود زحام قبل ثانية واحدة من اصطدام سيارتين أمامها بشكل سريع، لتنقلب السيارة الأمامية وتتدحرج على الطريق.

وقال الهولندي هانز نوردسيدج" أحد المهتمين بالسيارات الكهربائية " "لا يمكن لأحد أن يتوقع وقوع هذا الحادث لكن الرادار فعل وتصرف عن طريق كبح الفرامل في حالات الطوارئ، وهو ما منع من أن يكون الحادث أكبر بكثير".

وكانت السيارة مزودة بتقنية "Autopilot" وهي تكنولوجيا مساعدة للسائق في سيارات "تسلا".

ويمكن سماع صوت تحذير أصدرته السيارة في البداية، وهو تحذير يبدو في البداية وكأنه بدون سبب واضح، لكن بعد لحظة يحدث الاصطدام بين السيارتين الأماميتين وتتوقف سيارة "تسلا". وقال قائد السيارة إنها بدأت في كبح الفرامل قبل أن يتمكن هو من فعل ذلك.

ولم يصب أحد في الحادث رغم تدحرج إحدى السيارتين عدة مرات بعد الاصطدام.