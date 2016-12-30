البث الحي
منوعات

شاهد: ساحات الحرية في إدلب تنبض بمظاهرات ضد النظام

30/12/2016

خرج العشرات من المتظاهرين السوريين شمال مدينة إدلب يدعون إلى إسقاط النظام.

فبعد ما يقارب من ستة أعوامٍ من حروبٍ أنهكت الجميع في سوريا، ومع أول يوم لهدنة وقف إطلاق النار في البلاد عادت ساحات التّظاهر والمظاهرات من جديد.

وشهدت معظم المناطق في ريف إدلب خروج عشرات المظاهرات في مناطق مختلفة، وشملت المظاهرات مدينة إدلب وسراقب ومعرة النعمان وكفرنبل و سرمدا و وبلدة التح و معرشورين و حزانو ومناطق أخرى.

وكانت أغلب المظاهرات ترفع لافتات تدعو لإسقاط نظام الأسد، وتدعو لإحياء جذوة الثّورة السورية من جديد، وتطالب بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقّ السّوريين، كما تطالب بإخراج جميع الميليشيات التي دخلت سوريا.

طائرات نظام بشار الأسد في المقابل، أصرت على خرق الهدنة في يومها الأول، فاستهدفت بلدة السكيك وقرية تلعاس بغارتين جويتين شنتها مقاتلات حربية تابعة للنظام. كما استهدفت الغارات الجوية مدينة حلفايا واللطامنة وكفرزيتا وطيبة الإمام وقريتي الزكاة والزوار، كما كانت تحلّق في الجوّ طائرة استطلاعية بريف حماة الشمالي منذ صباح اليوم.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ