شاهد: ساحات الحرية في إدلب تنبض بمظاهرات ضد النظام

خرج العشرات من المتظاهرين السوريين شمال مدينة إدلب يدعون إلى إسقاط النظام.

فبعد ما يقارب من ستة أعوامٍ من حروبٍ أنهكت الجميع في سوريا، ومع أول يوم لهدنة وقف إطلاق النار في البلاد عادت ساحات التّظاهر والمظاهرات من جديد.

وشهدت معظم المناطق في ريف إدلب خروج عشرات المظاهرات في مناطق مختلفة، وشملت المظاهرات مدينة إدلب وسراقب ومعرة النعمان وكفرنبل و سرمدا و وبلدة التح و معرشورين و حزانو ومناطق أخرى.

وكانت أغلب المظاهرات ترفع لافتات تدعو لإسقاط نظام الأسد، وتدعو لإحياء جذوة الثّورة السورية من جديد، وتطالب بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقّ السّوريين، كما تطالب بإخراج جميع الميليشيات التي دخلت سوريا.

طائرات نظام بشار الأسد في المقابل، أصرت على خرق الهدنة في يومها الأول، فاستهدفت بلدة السكيك وقرية تلعاس بغارتين جويتين شنتها مقاتلات حربية تابعة للنظام. كما استهدفت الغارات الجوية مدينة حلفايا واللطامنة وكفرزيتا وطيبة الإمام وقريتي الزكاة والزوار، كما كانت تحلّق في الجوّ طائرة استطلاعية بريف حماة الشمالي منذ صباح اليوم.