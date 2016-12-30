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شاهد: "بقشيش" غير متوقع يدفع نادلا إلى البكاء

30/12/2016

انهمرت دموع نادل في أحد المطاعم بمدينة "دالاس" بولاية "تكساس" الأمريكية، بعد أن حصل على إكرامية (بقشيش) سخي من أحد الزبائن الذي قال إنه يستطيع أن يشعر أن الشاب يمر بيوم سيء.

ويبدأ الفيديو الذي نشره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية بالزبون "موريس" الذي يسأل النادل "جوني" عن يومه، ليرد الأخير إنه كان صعبا نوعا ما، ليرد موريس إنه يشعر بذلك، ويقوم بتسليم النادل 100 دولار، لتنهمر دموع الأخير، ليرد عليه موريس "أستطيع أن أشعر أنك تعمل باجتهاد وأنك مررت بيوم سيء" ويقوم بتسليم "جوني" 200 دولار إضافية قائلا "أتعرف أمرا؟ دعني أفعل ما هو أفضل من ذلك".

وبدا واضحا أن هذا التصرف قد أثر في الشاب الذي بكى واعترف أنه كان بحاجة إلى هذا المال بالفعل، وهو ما دفع الزبون إلى احتضان العامل.

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