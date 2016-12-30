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شاهد: إقبال على الملابس الداخلية الصفراء في تشيلي.. والسبب؟

30/12/2016

ينكب الجميع بمدينة سانتياغو التشيلية في هذه الأيام على شراء الملابس الداخلية الصفراء إذ يقضي التقليد بارتدائها خلال احتفالات رأس السنة أملا بالحصول على الحب والرخاء، فيما يستعد أخرون في أمريكا اللاتينية لتناول العنب والعدس لاستقبال العام 2017.

فمن المكسيك إلى سانتياغو تكثر التقاليد في دول أمريكا اللاتينية بمناسبة عيد رأس السنة، من ارتداء ملابس داخلية صفراء والقيام بجولة في الحي حاملين حقيبة سفر أو وضع حبات بطاطاس تحت السرير؛ لكن التقليد الأكثر انتشارا يأتي من إسبانيا ويقوم على أكل 12 حبة عنب عندما تدق الساعة منتصف الليل ويفضل أن تكون ست حبات بيضاء والست الأخرى حمراء.

وفي كوبا حيث من المستحيل أكل العنب بسبب الأزمة المالية، حل تقليد أخر مكانه يقوم على سكب المياه من النافذة لغسل الأمور السيئة التي حصلت في السنة المنتهية.

ويفعل سكان أوروغواي الشيء نفسه أيضا.

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