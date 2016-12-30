البث الحي
منوعات

شاهد: أمازون تعتزم توصيل الطلبات عبر طائرات دون طيار

30/12/2016

قدمت شركة أمازون طلبا للحصول على إذن باستخدام المناطيد لتخزين المنتجات واستخدامها كقاعدة لتسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقُدم الطلب قبل نحو عامين لكن لم تتم ملاحظته إلا أمس الأربعاء من قبل زو ليفيت وهو محلل في مؤسسة سي.بي إنسايتس لتحليل البيانات والأبحاث.

ووفقا للطلب فإن الطائرات بدون طيار التي ستنطلق مما يطلق عليها اسم "المراكز المحمولة جوا لتلبية الطلبات" ستستخدم طاقة أقل بكثير من الطائرات التي تنطلق من الأرض.

وسوف تحلق مراكز تلبية الطلبات على ارتفاع نحو 13700 متر وسيتم إعادة تغذيتها بالإمدادات بواسطة "مكوك أو مناطيد أصغر".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أمازون التي طرحت خططا للبدء في استخدام طائرات دون طيار لتوصيل الطلبات في العام القادم.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ