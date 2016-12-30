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رونالدو يرفض الانتقال للدوري الصيني مقابل 300 مليون يورو

30/12/2016

رونالدو يرفض عرضا مغريا للعب في صفوف فريق صيني

قال جورجي منديس وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد إن أفضل لاعب كرة قدم في العالم رفض عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 300 مليون يورو"315.24 مليون دولار".

وفي حديثه إلى قناة " سكاي الإيطالية " خلال وجوده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر قال منديس إن العرض الصيني يتضمن راتبا سنويا لرونالدو قيمته 100 مليون يورو.

ونقل عن منديس قوله "جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو."

وأضاف وكيل الأعمال قوله "لكن المال ليس كل شيء، ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة له، كريستيانو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين".

وأضاف منديس "السوق الصينية سوق جديدة، يمكنهم شراء الكثير من اللاعبين لكن مرة أخرى من المستحيل أن ينطبق هذا الأمر على رونالدو."

وتأتي أخبار العرض الصيني بعد تأكيد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84 مليون يورو وكذلك انتقال لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الانجليزي إلى شنغهاي سيبح مقابل نحو 60 مليون يورو، حسب التقديرات الإعلامية.

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