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روسيا تعتزم طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا

30/12/2016

لافروف اقترح على بوتين إجراءات ضد أمريكا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات التي أعلنتها واشنطن ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات ومن بينها أيضا منع الطاقم الدبلوماسي الأمريكي من استخدام بيت ومخزن في موسكو وذلك ردا على عقوبات فرضتها عليها واشنطن.

وقال لافروف، في مقابلة نقلها التلفزيون أن "وزارة الخارجية اقترحت على الرئيس إعلان 31 دبلوماسيا في السفارة الأمريكية في موسكو وأربعة دبلوماسيين في القنصلية الأمريكية العامة في سان بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم".

 وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أمر أمس بطرد 35 روسيا يشتبه بتجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين فيما يتصل باختراق كيانات سياسية أمريكية في انتخابات الرئاسة هذا العام.

وصرح لافروف بعدها بأن  روسيا لن تدع العقوبات تمر دون رد، وإن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة.

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