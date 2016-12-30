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بوتين: روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية

30/12/2016

بوتين:روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية

نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في بيان اليوم إن روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية على موسكو وطرد 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة.

وقال بوتين في بيان " لن نطرد أحدا."

وقال بوتين إن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد على العقوبات بالنظر إلى سياسة ترمب

وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد اقترح في وقت سابق على بوتين أن تطرد روسيا 35 دبلوماسيا أمريكيا وأن تمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام منشأتين في موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين

الروس والعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقال لافروف إن المزاعم بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة هذا العام لا أساس لها.

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