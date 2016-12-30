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السعوديون يتبرعون بـ 74 مليون دولار لإغاثة الشعب السوري

30/12/2016

الحرب في سوريا

بلغ إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري، التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، حتى مساء الخميس، 278.5 مليون ريال ( نحو 74.2 مليون دولار).

وفي أعقاب إطلاق الحملة تم الإعلان عن أرقام حسابات بنكية، لدفع التبرعات عبرها، وخصصت القناة السعودية الأولى (رسمية) بثها على مدار الساعة لاستقبال التبرعات، واستضافة علماء دين يحثون على المشاركة بالحملة، التي ما زالت متواصلة.

وأمر العاهل السعودي الاثنين الماضي، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لإغاثة الشعب السوري.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، آنذاك، أن "إطلاق الحملة جاء نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب (شمالي) وغيرها الذين انقطعت بهم السبل، بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها".

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: إن "مصادر الأمم المتحدة تشير إلى أن اللاجئين السوريين بلغ عددهم 4.8 مليون مهاجر، فيما يقدر عدد النازحين منهم في الداخل السوري برقم مماثل".

وأشار إلى أن تقديرات المبالغ التي يحتاجها المهجّرون في الداخل السوري تصل إلى 3 مليارات و193 مليون دولار، وفي الخارج قد تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي.

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