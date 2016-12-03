البث الحي
منوعات

ماليزيا: العنف ضد الروهينغيا تطهير عرقي

3/12/2016

ماليزيا: العنف ضد الروهينغيا تطهير عرقي

وصفت ماليزيا في بيان شديد اللهجة، أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة من الروهينغيا في ميانمار بأنها تطهير عرقي .

يأتي ذلك قبل مسيرة تضامن مزمعة في كوالالمبور من المتوقع أن يقودها رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان " إن حقيقة أن عرقية واحدة بالذات يجري طردها توصف بأنها تطهير عرقي".

وأضاف البيان "لابد من وقف هذه الممارسات ولابد من وقفها فورا من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة جنوب شرق آسيا."

وتنتقد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة على نحو متزايد أسلوب معالجة ميانمار للعنف في ولاية راخين بشمال ميانمار والتي أدت إلى فرار مئات الآلاف عبر الحدود مع بنغلاديش وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات.

واستدعت ماليزيا سفير ميانمار الأسبوع الماضي بسبب قمع الروهينغيا ، وألغت أيضا مباريات ودية للفريق الوطني لكرة القدم لفرق تحت 22 سنة مع ميانمار احتجاجا على ذلك.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن اغتيال فخري زاده

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)