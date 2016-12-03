ماليزيا: العنف ضد الروهينغيا تطهير عرقي

وصفت ماليزيا في بيان شديد اللهجة، أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة من الروهينغيا في ميانمار بأنها تطهير عرقي .

يأتي ذلك قبل مسيرة تضامن مزمعة في كوالالمبور من المتوقع أن يقودها رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان " إن حقيقة أن عرقية واحدة بالذات يجري طردها توصف بأنها تطهير عرقي".

وأضاف البيان "لابد من وقف هذه الممارسات ولابد من وقفها فورا من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة جنوب شرق آسيا."

وتنتقد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة على نحو متزايد أسلوب معالجة ميانمار للعنف في ولاية راخين بشمال ميانمار والتي أدت إلى فرار مئات الآلاف عبر الحدود مع بنغلاديش وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات.

واستدعت ماليزيا سفير ميانمار الأسبوع الماضي بسبب قمع الروهينغيا ، وألغت أيضا مباريات ودية للفريق الوطني لكرة القدم لفرق تحت 22 سنة مع ميانمار احتجاجا على ذلك.