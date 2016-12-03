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كتاب نادر بـ63 ألف دولار بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

3/12/2016

الكتاب يعد الأعلى ثمنا في معرض الدوحة للكتاب

جذب كتاب تاريخي نادر، جمهور معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين، بسبب سعره البالغ نحو 50 ألف جنيه استرليني (63 ألف دولار أمريكي)، مما يجعله الأعلى ثمنا في المعرض.

وعُرض الكتاب بجناح دار المقتنيات والمخطوطات النادرة "فيوليز" ومقرها في لندن، وهو بعنوان "دراسات في المعمار الإسلامي" للمؤلف والمستشرق الألماني فريدريك ساري.

وقال بدر الحاج، مسؤول الدار، إن قيمة الكتاب ترجع إلى ندرة النسخ المتوفرة من هذا الكتاب الذي طُبع للمرة الأولى عام 1901 ثم طبع للمرة الثانية عام 1910، ويتحدث حول المعمار الإسلامي في كل من تركيا وإيران وآسيا الوسطى.

وقال إن "الدار اشترت هذا الكتاب المكتوب باللغة الألمانية، مؤخرا من أحد المقتنين للكتاب، ولا توجد منه سوى  أربع نسخ في بريطانيا في المكتبة البريطانية والمتحف البريطاني ومكتبة جامعة كامبردج ومدينة نيو كاسل، وقد توجد نسخة خامسة في مكتبة الكونغرس الأمريكي".

وأضاف أن هذا الكتاب النادر يزن حوالي10 كيلوغرامات، ويقع في مجلد بحجم يزيد على صفحة جريدة وتزيد صفحاته الملونة والمزخرفة على 300 صفحة مع صور توضيحية توضح أثر الحضارة الإسلامية في المعمار في الدول التي تناولها المؤلف.

وولد الكاتب والمستشرق الألماني فريديريك ساري في برلين عام 1865، وتوفي عام1945، وقد اهتم بالدراسات في الشرق واهتم بالعلوم والفنون الاسلامية.

وتتواصل فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "اقرأ" وبمشاركة 490 دار نشر من 33 دولة.

ويستمر المعرض حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويضم يوجد أكثر من104 آلاف عنوان منها 15219 عنوانًا جديدًا صدرت العام الحالي، كما يصاحب المعرض برنامج ثقافي متميز لكوكبة من المفكرين والباحثين والمثقفين القطريين والعرب.

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