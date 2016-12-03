البث الحي
منوعات

قانون المنظمات غير الحكومية يهدد المساعدات الأمريكية لمصر

3/12/2016

ماكين (يمين) وغراهام من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ

انتقد العضوان البارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين والديمقراطي ليندسي غراهام قانون المنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان المصري الأسبوع الماضي، وحذرا من أنهما سيسعيان لتقييد حصول مصر على المساعدات الأمريكية خلال العامين المقبلين.

وقال ماكين وغراهام في بيان مشترك إن "إقرار البرلمان المصري للقانون الوحشي الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يقوض التزام مصر بحماية الحقوق التي يضمنها الدستور، والتي تعزز في انتقال مصر نحو الديمقراطية".

وحث العضوان البارزان بمجلس الشيوخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "سحب القانون وتعزيز التزام مصر الدستوري بحرية التجمع وتكوين المنظمات".

وحذر ماكين وغراهام من أنه في حال توقيع السيسي على القانون فإنهما "سيسعيان لزيادة معايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان على المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر في العامين الماليين 2017 و2018".

واعتبر ماكين وغراهام أن القانون سيؤدي إلى "خضوع عمل المنظمات المستقلة وغير الحكومية بشكل فعلي للأجهزة الأمنية المصرية النافذة".

وأضاف البيان أن هدف هذا التشريع هو "حرمان المجتمع المدني المصري من التمويل ووضع جميع أنشطتها تحت سيطرة الدولة، وجعل عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية مستحيلا في مصر، بما في ذلك المنظمات التي عملت في مصر طوال عقود من أجل تحسين حياة المصريين، وزيادة فرص حصولهم على التعليم والخدمات الصحية والطبية الأساسية، وفرص التوظيف".

وأقر مجلس النواب المصري القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني رغم الانتقادات الواسعة التي اعتبرت أنه سيقيّد عمل المجتمع المدني، ويقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية في تاريخهم تحت حكم السيسي ويتهمون حكومته بتقويض الحريات التي اكتسبها المصريون عقب الثورة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011 بعد 30 عاما في الحكم.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن اغتيال فخري زاده

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)