صحافي يمني يفوز بجائزة "ديفيد بيرك" الدولية للصحافة

فاز الصحافي اليمني "عرفات مدابش" مدير مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بجائزة “ديفيد بيرك” الدولية للصحافة المتميزة لعام 2016.

وقال مجلس أمناء البث الإذاعي والتلفزيوني في الولايات المتحدة الأمريكي إنه جاء اختيار "مدابش" نظير تميزه وأدائه المهني في تغطية أخبار وأحداث اليمن على كافة المستويات.

وأقيم حفل تسليم الجائزة، يوم الخميس، في العاصمة واشنطن حيث منح مجلس الأمناء الصحفي مدابش جائزته والتي تسلمتها نيابة عنه إدارة راديو سوا الأمريكي الذي يعمل عرفات مدابش مراسلا له في اليمن منذ 14 عاما.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز الصحفية في الولايات المتحدة، واختار مجلس أمناء البث الاذاعي والتلفزيوني في الولايات المتحدة مدابش للفوز بالجائزة نظير تميزه وأداءه المهني في تغطية أخبار وأحداث اليمن على كافة المستويات.