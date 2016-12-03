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شاهد: 9 قتلى و25 مفقودا في حريق ضخم بحفل بكاليفورنيا

3/12/2016

قالت رئيسة جهاز الإطفاء في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما لا يزال نحو 25 آخرين في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق ضخم خلال حفل في وقت متأخر بمستودع.

وقالت تيريزا ديلوتش ريد إن مسؤولي الإطفاء يحاولون تحديد سبب الحريق الذي تسبب في انهيار سقف المستودع المؤلف من طابقين مما عقد جهود انتشال الجثث.

وأظهرت صفحة عن الحفل في فيسبوك أن 176 شخصا أبدوا رغبتهم في الحضور.

وأظهر فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم المبنى بينما تحيطه عربات الإطفاء التي تحاول إخماد الحريق.

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