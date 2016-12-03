شاهد: 9 قتلى و25 مفقودا في حريق ضخم بحفل بكاليفورنيا

قالت رئيسة جهاز الإطفاء في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما لا يزال نحو 25 آخرين في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق ضخم خلال حفل في وقت متأخر بمستودع.

وقالت تيريزا ديلوتش ريد إن مسؤولي الإطفاء يحاولون تحديد سبب الحريق الذي تسبب في انهيار سقف المستودع المؤلف من طابقين مما عقد جهود انتشال الجثث.

وأظهرت صفحة عن الحفل في فيسبوك أن 176 شخصا أبدوا رغبتهم في الحضور.

وأظهر فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم المبنى بينما تحيطه عربات الإطفاء التي تحاول إخماد الحريق.