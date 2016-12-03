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شاهد: نابولي يكتسح إنترميلان بثلاثية

2/12/2016

اكتسح فريق نابولي ضيفه إنتر ميلان بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية منافسات  المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح نابولي التسجيل عن طريق بيوتر زيلينيسكي بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم أضاف ماريك هامسيك الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل ان يختتم لورنزو انسيني اهداف نابولي في الدقيقة 51.

ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس ، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 21 نقطة في المركز الثامن.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الثامن لنابولي هذا الموسم مقابل الهزيمة في  ثلاث مباريات والتعادل في أربع ، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للإنتر مقابل التعادل في ثلاث مباريات والفوز في ست.  

 

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