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شاهد: كعكة تزن 3 أطنان للاحتفال بعيد الميلاد

3/12/2016

اصطف عشرات الآلاف في مدينة دريسدن الألمانية انتظارا  للحصول على نصيبهم من أضخم كعكة للاحتفال بعيد الميلاد.

ووصلت الكعكة، التي وصل طولها إلى 3.55 متر وعرضها 1.73 متر وارتفاعها 88 سنتيمترا، محمولة على عربة يجرها حصان حيث تم تقطيعها باستخدام سكين ضخم لتوزيعها على الزبائن المنتظرين.

وعمل فريق من 60 طاهيا في صنع الكعكة، التي بلغ وزنها نحو ثلاثة أطنان، واستخدموا أكثر من طن من الدقيق و675 كيلوجراما من الزبد و180 كيلوجراما من السكر.

ويزيد وزن الكعكة على وزن الكعكة التاريخي التي صنعت عام 1730 من أجل أحد كبار الأمراء.

ويتم الاحتفال بهذا المهرجان سنويا في مدينة دريسدن منذ العام 1434، ويأتي له المشاركون من جميع أنحاء ألمانيا.

ويخصص عائد بيع الكعكة لصالح الأعمال الخيرية.

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