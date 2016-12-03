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شاهد : فرار مسلح احتجز أشخاصا في باريس

3/12/2016

أعلنت مصادر أمنية فرنسية تمكن مسلح احتجز عددا من الأشخاص في وكالة سفر بالعاصمة الفرنسية باريس من الفرار قبل تدخل الشرطة.

وقالت الشرطة أن الأشخاص الذين احتجزوا في وكالة سفر بباريس من قبل لص مسلح خرجوا سالمين من المكان، في حين تمكن المسلح من الفرار.

وكان رجل قد هاجم وكالة للسفر وبقي عدد من الأشخاص داخل المكان، ما جعل الأمر يبدو على أنه احتجاز رهائن، كما أُبلغ عناصر الشرطة بوجود حالة طارئة.

ووصلت الشرطة إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا في الحي القريب من الجادة الدائرية حول العاصمة الفرنسية، حيث خرج الأشخاص الذين كانوا داخل الوكالة منها "وهم يضعون أيديهم على رؤوسهم قبل أن يتم نقلهم إلى مبنى مجاور"، حسب مصدر في الشرطة.

وبعد أن دخلت الشرطة المكان تبين أن المسلح قد لاذ بالفرار.

وقال شاهد "شاهدنا أربعة او خمسة أشخاص يخرجون وأيديهم على رؤوسهم برفقة نحو 15 شخصا من مجموعة التدخل ولم يحدث إطلاق نار.

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