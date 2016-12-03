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شاهد : سوء الأحوال الجوية يفاقم معاناة المدنيين في الموصل

3/12/2016

أدّى سوء الأحوال الجوية وصعوبة الطرق إلى مضاعفة معاناة النازحين من القتال بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في الموصل .

فقد انخفض مستوى الرؤية على طول الطريق من أربيل إلى بلدة القيارة بسبب حرق آبار النفط من قبل تنظيم الدولة قبل انسحابه من المدينة في أغسطس/آب الماضي ، واستمرت النيران مشتعلة لشهور ونتج عنها دخان كثيف لفّ المدينة.

وغمرت الفيضانات ومياه الأمطار المتواصلة في الأيام الأخيرة الطرق في مدينة الخد التي تقع بين نمرود وأربيل.

وقامت قوات التحالف بتدمير الجسر الذي يؤمّن الخروج من المدينة، في مرحلة مبكرة من الهجوم لمنع المقاتلين من الهرب.

وأرسلت القوات العراقية 10 شاحنات وجرافتين لإصلاح الجسر حيث ينتظر العديد من المدنيين للذهاب إلى مخيمات اللاجئين المجاورة .

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