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شاهد: رضيعة سورية بترت قدمها وفقدت والدتها وإخوتها

3/12/2016

 

فاطمة.. رضيعة عمرها لا يزيد عن الخمسة أشهر، هي كل من تبقى من أفراد عائلتها الذين كانوا موجودين معها في مدينة حلب، بعد أن قصفت طائرات النظام السوري والطائرات الروسية تجمع للعائلات النازحة في أحياء حلب المحاصرة قبل عدة أيام.

نجاة فاطمة بحياتها لم يمنع من إصابتها في قدمها اليمنى إصابة استدعت القيام ببترها، ليكتب عليها قضاء ما تبقى من عمرها بقدم واحدة، ومستقبل مجهول.

وقالت إحدى السيدات في مقطع فيديو بثه ناشطون إن والدة فاطمة وجميع إخوتها قد قتلوا نتيجة الغارة التي تعرض لها حي الفردوس في حلب، فيما يقبع والدها في حالة غيبوبة في إحدى النقاط الطبية.

وأضافت السيدة ان هناك العدد من الحالات المماثلة لحالة فاطمة، وأن هناك جهودا لتوفير الرعاية لهم، لكن أعداد الحالات في ازدياد، في ظل اشتداد القصف الروسي والسوري على المدينة.

وكان نحو 45 شخصا قد قتلوا بعد أن قصفت الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري مجموعة من العائلات كانت في طريقها للنزوح من أحياء حلب الشرقية المحاصرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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