شاهد: تشلسي يهزم مانشستر سيتي 3-1 وينفرد بصدارة الدوري

حسم تشلسي مباراة القمة مع مضيفه مانشستر سيتي وتغلب عليه 3-1 لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق تشلسي، بطل 2010 و2015، فوزه الثامن على التوالي في إنجاز لم يحققه منذ 2010 ليرفع رصيده الى 34 نقطة من 14 مباراة.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة. ويحل ليفربول (الأحد) ضيفا على بورنموث.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2009 التي يخسر فيها مانشستر سيتي على أرضه في الدوري بعدما كان متقدما في النتيجة.

وأحرز جاري كاهيل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي ليمنح سيتي تقدما مستحقا مع نهاية الشوط الأول وبدا أن صاحب الأرض في طريقه للفوز بعد استئناف اللعب بعدما أضاع كيفن دي بروين فرصة خطيرة من مدى قريب.

وسجل دييغو كوستا، هداف المسابقة، هدفه 11 هذا الموسم بعد مرور ساعة من اللعب ليدرك التعادل للفريق الضيف. وأضاف البديل ويليان الهدف الثاني بعد ذلك بعشر دقائق قبل أن ينهي إيدن هازارد أهداف تشلسي في الدقيقة 90 وذلك من هجمتين مرتدتين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع اندلعت المشاكل بعد عرقلة قوية من سيرجيو أغويرو ضد ديفيد لويز.

وطرد اللاعب الأرجنتيني مباشرة وتبعه زميله فرناندينيو الذي دفع نظيره سيسك فابريغاس من فوق لوحات الإعلان.