شاهد: بلدة شابيكو البرازيلية تستقبل جثامين فريقها المنكوب

استقبلت بلدة شابيكو البرازيلية التي يغطي مبانيها اللون الأخضر وهو لون قمصان لاعبي فريق شابكوينسي المنكوب لكرة القدم رفات ضحايا تحطم طائرة كانت تقل الفريق لكولومبيا والذي أدّى لمقتل 71 شخصا.

وأصاب الحادث الذي وقع مساء الاثنين الماضي مشجعي كرة القدم في العالم بصدمة، وأغرق البرازيل المولعة باللعبة في حالة حزن وحداد.

وكانت الطائرة المستأجرة وتديرها شركة لاميا البوليفية أرسلت إشارة باللاسلكي تفيد أن الوقود بدأ ينفد قبل أن تصطدم بتلة خارج مدينة ميديين الكولومبية.

ولم ينج من الحادث سوى ستة أشخاص بينهم ثلاثة من لاعبي فريق شابكوينسي الذي كان في طريقه لخوض مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي في نهائي بطولة كأس سود أمريكانا لكرة القدم في مواجهة أتليتيكو ناسيونال الكولومبي، وكانت ستصبح أكبر مباراة يخوضها الفريق في تاريخه.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أنباء بأن الطائرة -التي دارت حول ميديين لمدة 16 دقيقة لحين هبوط طائرة أخرى اضطراريا – لم يكن بها وقود كاف للرحلة من بوليفيا وهو ما أثار غضب أقارب الضحايا.

وتعهد رئيس بوليفيا إيفو موراليس باتخاذ "إجراءات صارمة" لتحديد سبب تحطم الطائرة.

وعلقت بوليفيا رخصة العمل الخاصة بشركة لاميا وغيرت المسؤولين بإدارة هيئة الطيران الوطني.

وفي بلدة شابيكو الصغيرة بجنوب البرازيل تجمع عشرات المشجعين في استاد فريق شابكوينسي حيث أقيم ضريح غطته الزهور واللافتات.

وأقيمت أبنية مؤقتة في الاستاد لكي توضع بها نعوش اللاعبين والعاملين بالفريق والصحفيين الذين كانوا يرافقون الفريق في رحلته أثناء المراسم.