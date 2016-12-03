تعرف على نتائج الدوري الإنجليزي للأسبوع 14

تعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نرصد نتائج مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي كان أبرزها فوز تشلسي على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

السبت:

مانشستر سيتي1 – تشلسي3

ستوك سيتي2 – بيرنلي صفر

كريستال بالاس3 – ساوثمبتون صفر

سندرلاند2 – ليستر سيتي 1

توتنهام5 – سوانسي سيتي صفر

وست بروميتش البيون3 – واتفورد1

وست هام1 – أرسنال5

مباريات يوم الأحد:

بورنموث – ليفربول 30: 13 بتوقيت غرينتش

ايفرتون – مانشستر يونايتد 00: 16 بتوقيت غرينتش

مباراة يوم الاثنين:

ميدلزيره – هال سيتي 00: 20 بتوقيت غرينتش