البث الحي
منوعات

لحظة بلحظة: تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

29/12/2016

 

الاتفاقية بضمانة تركية روسية مشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إردوغان يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا ويقول إنه سيواصل الحرب على تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية

 

دي ميستورا: هذه التطورات من المتوقع أن تساهم في مفاوضات شاملة وبناءة بين السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة في 8 فبراير

 

دي ميستورا يرحب باتفاق الهدنة في سوريا ويعتبره تمهيدا لمحادثات سلام

 

المتحدث باسم الجيش الحر: اتفاق وقف إطلاق النار يسري بين النظام والمعارضة ولا يشمل وحدات حماية الشعب الكردية أو تنظيم الدولة

 

المتحدث باسم الجيش السوري الحر: محادثات الحل السياسي ستجرى انسجاما مع عملية جنيف والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا

 

المتحدث باسم الجيش السوري الحر: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل كل الجماعات وقادة المعارضة سيلتزمون به

 المتحدث باسم الجيش السوري الحر: المحادثات بشأن سوريا ستجرى بضمان روسيا وتركيا

 متحدث باسم الجيش السوري الحر يقول المعارضة ستلتزم بوقف إطلاق النار وتشارك في محادثات في المستقبل

 متحدث باسم الجيش السوري الحر يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا يشمل جميع أنحاء البلاد

 مسؤول بالمعارضة: وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة

 مسؤول بالمعارضة السورية يقول فصائل المعارضة وافقت على وقف إطلاق النار في عموم سوريا اعتبارا من منتصف ليل الخميس

 وزارة الخارجية التركية: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يستثني التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية

 وزارة الخارجية التركية: بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا منتصف ليل 30 ديسمبر

 سانا: الجيش السوري يعلن وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي سوريا اعتبارا من 30 ديسمبر

 وزير الدفاع الروسي: وقف إطلاق النار في سوريا سيسري منتصف ليل 30 ديسمبر

 لافروف: أمريكا أيضا قد تنضم لعملية السلام السورية حين يتولى ترامب الرئاسة

 وزير الدفاع الروسي: روسيا قد تسحب جزءا من قواتها من سوريا

 وزير الدفاع الروسي: الظروف مواتية لوقف إطلاق النار في سوريا

 وكالة: بوتين يقول إنه سيوقع على وثيقة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)