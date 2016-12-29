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شاهد: نجاة طفل ألقته أمه في أكبر سد للمياه شمال نيروبي

29/12/2016

أنقذت العناية الإلهية طفلاً كينياً يبلغ من العمر عامًا واحدًا، من الموت غرقا بعد أن ألقته أمه في سد شينغا للمياه شمال نيروبي، لتتخلص منه بعد عجزها عن رعايته والاعتناء به.

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، فإن الطفل براندون غيتاهي ظل في ماء السد لمدة ساعتين، بعد أن ألقته أمه ورحلت تاركة طفلها في مواجهة الموت غرقاً، لكن العناية الإلهية أنقذته حيث طفى على سطح المياه بفضل معطفه الذي انتفخ وتحول لسترة نجاة جعلته يطفو طوال الساعتين فوق الماء.

وسمع الرقيب روث تشيبتون أثناء مروره بجوار سد شينغا، عويل الطفل وصراخه من بعيد، وهرع متتبعاً الصوت لتحديد مصدره، ثم قفز في المياه وسبحت 500 قدم (نحو 150 متراً) في المياه.

وتظهر لقطات مثيرة روث وزملاؤه وهم ينقذون الطفل حيث أعاده الرقيب إلى زملائه الذين التقطوه من بين يديه وأخرجوه لفحصه وإسعافه حيث بدت رئتاه في محنة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما ألقت الشرطة القبض على الأم وهي الآن محتجزة في السجن، ويعد سد شينغا أكبر خزان للمياه في مقاطعة نييري وهي منطقة زراعية شمال نيروبي تشتهر بزراعة البن وأوراق الشاي.

 

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