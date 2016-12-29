شاهد: مذيع أمريكي يعرض نجاح طفلته في تحدي الزجاجة

نشر مذيع التليفزيون الأمريكي ماثيو روغرز مقطعاً مصوراً لطفلته وهى تخوض تحدى قلب الزجاجة عبر فيسبوك، لتحصد نحو 10 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أقل من 5 أيام على نشره بصفحته على فيسبوك، بالإضافة لنحو 400 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وظهرت الطفلة خلال الفيديو وهي تحاول قلب الزجاجة مرتين في الهواء قبل أن تستقر على قاعدتها بطريقة صحيحة على المنضدة في المرة الثانية وسط صيحات تشجيع العائلة للطفلة وتحيتها بعد نجاحها.

وماثيو وهو من كاليفورنيا هو محاور ومقدم برامج تلفزيوينة، قدم في قناة هولمارك برنامج "المنزل والعائلة"، وعمل في شبكة USA Network، ثم قدم سلسلة واقع الطهي GSN، ثم البرنامج الوثائقي "العودة للوطن" وهي سلسلة وثاقية أعقبت لم الشمل مفاجأة لأفراد الجيش وذويهم.

كما خاض ماثيو تجربة تأليف الأغاني وأيضاً الغناء، ثم قاد برنامج مسابقات الغناء "أمريكان أيدول" وعمل كذلك في قناة ديسكفري ثم شبكة سي بي إس كماعمل مراسلاً لعدد من القنوات الرياضية.