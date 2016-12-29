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شاهد: ماذا يحدث عندما يختبر تمساح قوة "آيفون7″؟

29/12/2016

حصد مقطع تم تصويره في كاليفورنيا، لعضة تمساح تختبر قوة ومتانة هاتف آيفون 7 الذكي، نحو مليون و700 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع على نشره في صفحة TechRax التكنولوجية بموقع يوتيوب.

ونشر موقع  News Flare الفيديو الذي يظهر مدونا تكنولوجيا وهو يغري تمساحاً ضخماً بعصا مثبت فيها الآيفون 7 لاختبار متانة الهاتف الجديد بوضعه بين فكي التمساح.

وغطى المدون الهاتف بشريط بلاستيكي لاصق لمنع إصابة التمساح بأية جروح إذا تحطم الهاتف داخل فمه، ونجح الشاب في جذب انتباه التمساح وإغرائه بالتقاط الهاتف وعضه بفكيه المفترسين، حتى تحطمت الشاشة بشكل شبه كامل بينما ظل الغطاء الخلفي شبه سليم.

واستغرق التمساح بضع ثوانٍ في مهمة الاختبار تلك، وعلى الرغم من أن تلك التجربة ربما جعلت الهاتف الجديد غير صالح للعمل تقريباً لكنه على الأقل ظل متماسكاً ولم يتفتت أو يتحطم كلياً من قوة العضة، ويعتبر آيفون 7 هو أحدث إصدارات هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة آبل الرائدة.

 

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