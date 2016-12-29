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شاهد: فرقة سيرك تقدم عرضا أمام البابا فرنسيس في الفاتيكان

28/12/2016

تفاجأت الجماهير التي تجمعت في قاعة الاستقبال الضخمة لحضور اللقاء الأسبوعي لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس بفرقة سيرك تقدم عروضها أمامهم.

وقدم لاعبو السيرك مجموعة متنوعة من العروض أدخلت البهجة على البابا والحشود التي تجمعت.

ولم يمنع البابا نفسه من الابتسام بعد أن قدم له أحد المهرجين بالونا كما قدم المساعدة في خدعة سحرية جرى فيها رفع طاولة في الهواء.

وفي لقاءات مماثلة في الماضي واجه البابا نمرا كما حمل شبل أسد، لكنه اكتفى هذه المرة بأن يحمل ببغاء على يده.

وتزور فرق السيرك الفاتيكان كثيرا وقدمت عروضا أمام عدد من البابوات.

وأشاد فرنسيس بأعضاء الفرقة قائلا إنهم يصنعون الجمال وإن هذا "مفيد للروح".

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