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شاهد: الأهلي يهزم الزمالك بهدفين ويواصل صدارته للدوري المصري

29/12/2016

واصل الأهلي تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وسجل هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر ويوسع الفارق في الصدارة اليوم الخميس.

 ووضع مؤمن زكريا الأهلي في المقدمة بعد 22 دقيقة وأكد البديل جونيور أجاي تفوق حامل اللقب في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس من أول لمسة له في اللقاء.

 ويملك الأهلي – الذي خسر مرة واحدة أمام الزمالك في الدوري في آخر 12 عاما – 45 نقطة من 17 مباراة بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

 وبقي الزمالك ثالثا ولديه 34 نقطة لكنه خاض مباراتين أقل من الأهلي.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الأهلي وتتبقى له مباراتان أيضا.

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