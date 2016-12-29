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روسيا تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في سوريا

29/12/2016

روسيا تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين وقفا شاملا لإطلاق النار في سوريا يبدأ عند منتصف هذه الليلة، تجري بعده مفاوضات سياسية بين الأطراف السورية بمشاركة قوى إقليمية ودولية.

وقال بوتين إنه تم توقيع ثلاث وثائق اليوم الخميس بين المعارضة والنظام السوريين، تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار والرقابة عليه، والاستعداد لمفاوضات حول السلام في سوريا.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن وقف إطلاق النار سيبدأ من منتصف الليل اليوم، مشيرا إلى أن التشكيلات المعارضة التي وقعت على الاتفاق مع دمشق تضم أكثر من ستين ألف مسلح.

وأضاف أن سبع مجموعات من الفصائل التي وقعت الهدنة هي القوى الرئيسية للمعارضة المسلحة السورية، موضحا أن روسيا جهزت الظروف لتقليص مجموعة لقواتها في سوريا.

من ناحية أخرى، أكدت المعارضة السورية المسلحة أنها توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار يشمل جميع المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والتنفيذ يبدأ من منتصف هذه الليلة. كما أكدت وكالة (سانا) الرسمية من جهتها أن الجيش السوري أعلن وقف إطلاق النار.

كما أكدت وزارة الخارجية التركية من جهتها، ما قاله بوتين، وقالت إن اتفاق وقف اطلاق النار يبدأ منتصف هذه الليلة بضمانة تركيا وروسيا.

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