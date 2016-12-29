البث الحي
منوعات

حكومة مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

29/12/2016

حكومة مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

قالت جريدة الأهرام الحكومية عبر بوابتها الإلكترونية ومواقع إعلامية مصرية أخرى إن مجلس الوزراء المصري وافق في جلسته اليوم الخميس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016،  وأحالها لمجلس النواب.

وقالت الأهرام إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)