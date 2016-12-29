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أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا

29/12/2016

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة من العقوبات ضد روسيا شملت طرد 35 دبلوماسيا وغلق منشأتين ردا على ما وصفته واشنطن "بالمضايقات العدوانية والقرصنة الإلكترونية".

وقال بيان صادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الإجراءات ضد روسيا "رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك لقواعد السلوك الدولية الراسخة".

وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وأشار أوباما في البيان إلى أن المجمعين المغلقين، أحدهما في نيويورك والأخر في ميريلاند، كان يستخدمان من قبل موظفين روس في أغراض استخباراتية.

وأضاف البيان أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا جاءت بعد تحذيرات سرية وعلنية وجهتها واشنطن إلى موسكو.

وحذر أوباما من أن بلاده ستتخذ مزيدا من الإجراءات في المستقبل وأن كانت لن تعلن عنها.

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستسلم الكونجرس في الأيام القادمة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016، مشيرا إلى أن أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية.

وفي المقابل، قالت الخارجية الروسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية.

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