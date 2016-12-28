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كيري: يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل

28/12/2016

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

عرض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري معايير لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة وهي ترى أن احتمال التوصل إلى سلام يتبدد.

وفي كلمة له قبل أسابيع قليلة من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترمب دافع كيري عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف في تصريحاته بوزارة الخارجية "برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد." وتابع "لا يجوز لنا.. بضمير سليم.. ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا.. بينما نرى أمل السلام يتبدد".     

وأشار كيري إلى أن مدينة القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن الحل النهائي بين الجانبين ممكن على حدود أراضي 1967 وتعويض الفلسطينيين المتضررين، محذرا من أن الإدارة الأمريكية القادمة قد تخرج عن إطار حل الدولتين.

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