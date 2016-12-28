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فيديو: الإعدام لخمسة متهمين من خلية إربد في الأردن

28/12/2016

أفاد مراسل الجزيرة أن محكمة أمن الدولة في الأردن أصدرت أحكاما بالإعدام على خمسة من خلية إربد بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " أن المحكمة حكمت على 15 آخرين من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت في يونيو/ حزيران الماضي المتهمين إلى المحكمة للبدء بمحاكمتهم في "تهم منها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية".

وكان الأردن قد أعلن في الثاني من مارس/آذار الماضي إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية لضرب أهداف مدنية وعسكرية، إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة إربد "89 كيلومترا شمال عمّان ".

وأدت تلك العملية إلى مقتل سبعة مسلحين ورجل أمن وإصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة المجموعة المسلحة.

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