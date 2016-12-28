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شاهد: ليفربول يدك شباك ستوك سيتي بأربعة أهداف

27/12/2016

تمكن ليفربول من إحراز فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قدم أداء قويا مكنه من التغلب 4-1 على ستوك سيتي بعدما تأخر بهدف في بداية المباراة يوم الثلاثاء.

وبفضل أربعة أهداف سجلها آدم لالانا وروبرتو فيرمينو وجيانيلي إمبولا عن طريق الخطأ في مرماه والبديل دانييل ستوريدج عاد ليفربول للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ست نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

وتأخر ليفربول بهدف سجله جوناثان والترز في الدقيقة 12 بضربة رأس قبل أن يتعادل لالانا النشيط من زاوية صعبة لليفربول – الذي استحوذ على الكرة بصورة أكبر – وأضاف فيرمينو هدفا ثانيا لصاحب الضيافة بتسديدة منخفضة اصطدمت بالقائمين قبل أن تدخل الشباك.

ومن خطأين ساذجين من مدافعي ستوك سيتي زاد ليفربول حصيلة أهدافه في الشوط الثاني.

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