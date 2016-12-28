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شاهد: لقطات تحبس الأنفاس لطفل يلهو على حافة نافذة

28/12/2016

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات صادمة لطفل صغير نجا من الموت بأعجوبة حيث كان يلهو، ويلعب أعلى حافة نافذة الشقة بالطابق الأول العلوي في إحدى العمارات السكنية بمدينة كراسنويارسك وسط روسيا.

والتقطت عجوز من الجيران المقطع الذي يحبس الأنفاس، ويظهر فيها طفل بدأ يمشي بالكاد، وهو يلهو على حافة النافذة والطريق في الأسفل غير مصقول ومغطى بالثلوج ما يجعل موته أمراً سهلاً حين سقوطه.

ولم تتحمل العجوز ذلك المشهد المروع فأبلغت الشرطة التي حاولت الاتصال بالأسرة دون جدوى، لكنها تنفست الصعداء حينما تراجع الصغير بعيداً عن النافذة ودخل الغرفة مرة أخرى، ولا تزال الشرطة تبحث في الحادث.

 

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