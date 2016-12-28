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شاهد: كلب يجبر نمر البحر العملاق على الفرار!

28/12/2016

"الكفوف مقابل الفك المفترس" هكذا عنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبراً غريباً بالفيديو حول كلب شجاع طارد سمكة قرش النمر الضخمة والتي يبلغ حجمها 6 أضعاف حجم الكلب، في جزيرة مابوياغ الأسترالية عند مضيق توريس.

وأظهر المقطع المصور الكلب "ياسزي" وهو يقفز في المياه بمجرد رؤيته القرش سابحًا وسط صرخات مالك الكلب لاسيما حينما اقترب جداً من القرش العملاق الخطر، والغريب أن الكلب استطاع تخويف القرش المفترس وإجباره على الانسحاب والفرار وسط المياه بعيدًا عن الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار.

وقال أحد سكان الجزيرة المحليين إن العديد من الكلاب في الجزيرة يتم تدريبهم على صيد أسماك القرش، لكن الرجل تعجب من قدرة ملاحقة هذا الكلب الصغير لمثل هذه السمكة العملاقة.

وقرش النمر أو كما هو معروف باسم نمر البحر، هو إحدى الأسماك الكبيرة المفترسة، يتراوح طوله بين 2-3 متر، ويعيش في المحيطات الاستوائية والمعتدلة عادةُ، ويتواجد بشكل خاص حول جزر وسط المحيط الهادئ.

اُشتق اسمه من الخطوط الطولية على جسمه التي تشبه خطوط النمر، وهذه الخطوط تتلاشى مع التقدم في العمر، وهو حيوان منعزل وليلي النشاط، وتعد أحد أشد القروش خطراً على البشر، وهي الثانية في قائمة "الأرقام المسجلة للهجمات على البشر" يسبقها القرش الأبيض.

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