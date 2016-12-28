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شاهد: تعليق السيسي على قضية "رشوة علي بابا"

28/12/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يرجو أن يفهم الناس قضية الرشوة التي طرحت في وسائل الإعلام على أنها قضية مكافحة فساد، ولا تمتد للإساءة إلى أي أحد آخر.

وأضاف السيسي اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه مشروعات تنموية في الإسماعيلية، أن وجود شخص فاسد في أي جهة لا يعني أن المؤسسة كلها فاسدة، مشددا على أن مؤسسات الدولة "مؤسسات محترمة"، على حد وصفه.

وشدد السيسي على أن الأجهزة الرقابية لن تستطيع وحدها مراقبة الفساد، مشيرا إلى ضرورة تحرك الأفراد والإبلاغ عن الفساد.

وقال إنه يوجد لدينا كافة إمكانات مجابهة الفساد وعلى المسؤولين متابعة تفاصيل مهامهم بدقة، ويجب الحرص على عدم إعطاء انطباع سيء للمواطنين عن أداء المسؤولين

وشدد على أنه لا أحد في مصر بعيد عن المساءلة والمحاسبة بمن فيهم رئيس الجمهورية شخصياً، قائلا: "من يخطئ سيٌحاسب بالقانون ونحن جادون في محاربة الفساد"

وطالب السيسي الشعب المصري بالصبر لمدة 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أن هذا هو وقوف بجانب الدولة.

وقال إن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في التحمل رغم صعوبة الإجراءات الاقتصادية الحالية.

ويشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بمصر قررت حبس مسؤول إداري بهيئة قضائية مصرية، و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "الرشوة"، الذي لقبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"علي بابا" المصري حيث عُثر بمنزله ملايين من عدة عملات، بحسب هيئة الرقابة الإدارية الرسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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