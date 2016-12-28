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شاهد.. السيسي: أنا بأحب الناس تدفع

28/12/2016

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهل مدينة بورسعيد بالمساهمة في إقامة متحف لمدن القناة لتوثيق الأحداث التي مرت بها منذ حرب 1956.

وكان السيسي يتحدث خلال افتتاح مجمع ثقافي ترفيهي في مدينة بورسعيد.

وقال الرئيس المصري إنه يجب إنشاء متحف يوثق نضال وتضحيات التي قدمتها مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

ثم وجه السيسي حديثه لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قائلا "أنا باحب الناس تدفع يا عادل" مطالب أهل المدينة بالمساهمة في تكاليف إنشاء المتحف.

فقاطعه أحد الجماهير قائلا: "إحنا وراك يا ريس" ليرد عليه السيسي: "أنا عايزك قدامي (أريدك أمامي)!"

المصدر : الجزيرة مباشر
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