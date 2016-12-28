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حصري – شاهد: الزواري في آخر حوار له قبل اغتياله

28/12/2016

حصلت الجزيرة مباشر بصورة حصرية على آخر لقاء تليفزيوني تم إجراؤه مع مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، قبل فترة قصيرة من اغتياله في مسقط رأسه الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري .

ويظهر الزواري متحدثا إلى متدربين تونسيين في واحد من المراكز الشبابية في مدينة صفاقس،  حيث كان يحاضر عن تقنيات الطيران من دون طيار.

وحث الزواري في حديثه الشباب التونسي على تعلم فنون تصنيع الطائرات من دون طيار، ثم توجه بصحبة طلابه إلى ميدان العام حيث أشرف على إطلاق طائرات صنعها طلابه خلال الدورة التدريبية التي قام بإدارتها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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