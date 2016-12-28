تعرف على بلدة يصلي مسلموها 4 صلوات بوضوء واحد

مسلمو إسكندنافيا..4 صلوات بوضوء واحد

يؤدي المسلمون في شبه جزيرة إسكندنافيا، شمال القارة الأوربية، فروضهم الدينية طوال العام في أجواء مختلفة تماما عن نظرائهم في سائر بلدان العالم الإسلامي.

ففي فصل الصيف، يخضع المسلمون للصيام أغلب ساعات اليوم، حيث تصل مدة النهار لحوالي 22 ساعة، وفي فصل الشتاء يؤدون صلواتهم في بضع ساعات، تنخفض أحيانا إلى ساعتين فقط.

وقال إمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم جهاد قولاي" للأناضول" المسلمون في المدن الشمالية لشبه الجزيرة الإسكندنافية، مثل كيرونا السويدية، وتورومسو النرويجية، يؤدون صلوات الظهر والعصر والمغرب في ساعتين فقط.

وتابع "تعيش دول شبه الجزيرة حاليا أقصر نهار في العام، ما ينعكس بشكل طبيعي على مواقيت العبادات".

وأشار قولاي إلى أن، ووفقا لمواقيت الصلاة التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية، المسلمون يؤدون في مدن كيرونا وتورومسو، إلى جانب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، صلاة الظهر في الساعة 11:46، وبعد حوالي عشرين دقيقة يصلون العصر في 12:06، أمَا صلاة المغرب فيؤدونها في 13:50″.

وأوضح "يؤدون 4 صلوات تقريبا، بوضوء واحد"، مشيرا أن آذان العشاء يرفع في الساعة 15:52.

وعن الوضع في العاصمة السويدية، لفت الإمام إلى أنه ليس مختلفا كثيرا عمَا يجري في المدن الشمالية بشبه الجزيرة، وقال " نصلي هنا ثلاث صلوات في ثلاث ساعات فقط".، موضحا أن غالبية المصلين القادمين إلى المسجد لا يغادرونه دون أداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واحدة تلو الأخرى".

وعن حياة المسلمين في السويد في فصل الشتاء، قال قولاي "يسعى كثير من المسلمين هنا إلى الاستفادة من ظروف الطقس، ويستثمرون ليالي الشتاء الطويلة وقصر مدة النهار في قضاء العديد من العبادات".

وتتكون شبه جزيرة إسكندنافيا من ممالك الدنمارك، والنرويج، والسويد، إلى جانب دول فنلندا وآيسلندا وجزر فارو وتربطهم جميعا الأواصر التاريخية والحضارية والعلاقات الثقافية.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد المسلمين في تزايد مستمر هناك، على الرغم من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُقدر عدد المسلمين في ستوكهولم وحدها بأكثر من 130 ألف نسمة من عرقيات مختلفة، بحسب دراسة نشرها المركز الإسلامي في العاصمة السويدية.