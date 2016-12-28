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ترمب: إبقي قوية يا إسرائيل

28/12/2016

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

وبخ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إدارة الرئيس باراك أوباما  الأربعاء على موقفها تجاه إسرائيل وذلك قبل قليل من كلمة مقررة لوزير الخارجية جون كيري تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال ترمب وهو جمهوري على تويتر "لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام. كان لهم دائما صديق قوي في الولايات المتحدة. ولكن …….".

وتابع قوله "لم يعد الأمر كذلك. بداية النهاية كانت اتفاق إيران البغيض.. والآن هذا (ما حدث في الأمم المتحدة)! إبقي قوية يا إسرائيل.. العشرون من يناير يقترب سريعا" في إشارة إلى موعد تسلمه السلطة من الرئيس الديمقراطي.

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