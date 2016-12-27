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مقطع مؤثر: كلبة جائعة تحتفظ بالطعام لصغارها

27/12/2016

حصد مقطع مصور مؤثر لكلبة جائعة تحتفظ بالطعام لصغارها، نحو مليون ونصف المليون مشاهدة على صفحة Viral Hog بموقع يوتيوب.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره في بانكوك عاصمة تايلاند، كلبة تظهر عليها آثار الجوع وهي تتوسل لشخص ما يقف أمام أحد المطاعم للحصول على قطعة دجاج مشوية فأعطاها قطعة فحملتها في فمها وأسرعت بعيداً.

وفوجئ الرجل بعودة الكلبة الأم بعد لحظات تتسول الطعام مرة أخرى، فأعطاها قطعة ثانية وقرر متابعتها لمعرفة سر سلوكها الغريب، ليكتشف أنها كانت تجري لإطعام صغارها الأربعة الجوعى بمكان ليس ببعيد رغم شعورها بالجوع، في تجسيد رائع لعاطفة الأمومة، فأعطاها المزيد.

 

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