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قضية رشوة في مصر تشعل مواقع التواصل

27/12/2016

قضية رشوة في مصر تشعل مواقع التواصل

أثارت قضية القبض على موظف حكومي بتهمة الرشوة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت أجهزة الأمن المصرية إنها اعتقلت موظفا يعمل مديرا عاما لإدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة عبارة عن ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية.

وأضافت مصادر أمنية أن عناصر من هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهم داخل مسكنه، وعثرت على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا وسخرية خاصة بعد نشر صور لحقائب أموال قالت أجهزة الأمن أنها ضبطتها داخل مسكن المتهم.

وأعرب مغردون عن دهشتهم متسائلين : كيف لموظف بمجلس الدولة أن يحصل على هذه الأموال؟.

وسخر مغردون من تصريحات مسؤولين في الدولة من محاربتهم للفساد في الوقت الذي يتم فيه الكشف عن قضايا فساد مالي داخل مؤسسات قضائية على هذا النحو.. وفيما يلي بعض التغريدات حول القضية.

 

 
المصدر : الجزيرة مباشر
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