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شاهد: مقتل 6 أشخاص بعد أن حبسهم لصوص في دورة مياه

27/12/2016

عثرت الشرطة في العاصمة الإندونيسية على ستة أشخاص منهم طفل في التاسعة من عمره مختنقين في دورة مياه صغيرة حبسهم فيها لصوص مسلحون في اليوم السابق.

والجرائم الصغيرة شائعة في جاكرتا التي يقطنها عشرة ملايين نسمة لكن الجرائم العنيفة بما في ذلك السطو المسلح نادرة.

وقال ارجو يوونو المتحدث باسم الشرطة إن نحو أربعة لصوص اقتحموا المنزل الواقع في أحد الأحياء الراقية يوم الاثنين.

وأضاف يوونو أن اللصوص حبسوا 11 شخصا هم أفراد الأسرة والخدم والسائقون في دورة مياه مساحتها مترين في متر ولم يعثر عليهم حتى صباح الثلاثاء.

وتابع متحدثا عن اللصوص نقلا عن رواية شاهد عيان"كانوا يحملون أسلحة نارية وسكاكين."

وأضاف أن خمسة ناجين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

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