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شاهد: تطايرت أمواله أمام البنك فماذا فعل المارة؟!

27/12/2016

رصدت كاميرات المراقبة أمام أحد البنوك في مدينة داليان الصينية، مشهدًا غريباً ومدهشاً  للمارة وهم يساعدون رجلًا في جمع أمواله النقدية التي تطايرت في الهواء بسبب الرياح وتناثرت على الطريق.

ونشر تليفزيون الصين المركزي على يوتيوب، الفيديو الذي يظهر رجل يحمل كلبه الأليف خارجاً من أحد البنوك في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، حاملاً في يده مبلغا نقديا قدره 25 ألف يوان "3570 دولار أمريكي".

وباغتته عاصفة مفاجئة أسقطت الكلب والأموال من بين يديه، فانحنى لجمع أمواله ودعا المارة لمساعدته سريعاً قبل أن تتطاير بعيداً، والمدهش والغريب حقاً أن المارة هرعوا بالفعل لمساعدته بإخلاص وتمكنوا من إعادته إليه دون  فقدان ورقة نقدية واحدة.

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