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شاهد: باب ذهبي عملاق يحير السكان بالصين

27/12/2016

أثار باب ذهبي عملاق شُيِّد على ارتفاع 26 قدماً (7.92 أمتار) على قمة أحد المباني بمدينة تشونغتشينغ وسط الصين، حيرة السكان حتى أطلقوا عليه "باب الإله".

ووفقاً لموقع News Flare، ووكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، حاول سكان المدينة تفسير وجود الباب العملاق في هذا المكان وبتلك الطريقة الغريبة، إلا أنهم لم يصلوا لأي نتيجة أو رد.

وحظى أمر الباب باهتمام الجميع وما المعنى من ورائه وأسباب وجوده بهذا الشكل الغريب، حيث أنه مشيد وحده في الفراغ والهواء الطلق وغير محاط بأي شيء، فلقبوه بـ"باب الإله" نظراً لكبر حجمه وموقعه على قمة المبنى.

 

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