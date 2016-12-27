شاهد: الثلوج تسد الشوارع وتغطي السيارات في أمريكا

توقع خبراء أرصاد أن تخف حدة عاصفة شتوية اجتاحت السهول الشمالية العظمى بالولايات المتحدة وأدت إلى طرق تغطيها الثلوج وانقطاع للكهرباء وهبوب رياح قوية وقالوا إنها ستتحرك شرقا صوب البحيرات العظمى ونيو انغلاند.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة في تساقط ثلوج ومطر متجمد على أجزاء من شمال نيو انغلاند أثناء الليل.

وعلى الرغم من ضعف العاصفة فإن السلطات بولاية نورث داكوتا أشارت إلى ارتفاع الثلوج في الشارع وصل إلى 46 سنتيمترا، و حثت المسافرين في أجزاء كثيرة بالولاية على البقاء في منازلهم بسبب ظروف خطيرة.

وذكرت الهيئة أن الكهرباء انقطعت عن 19 ألف منزل أو متجر في ساوث داكوتا. وقالت شركة مونتانا داكوتا للمرافق إن الكهرباء انقطعت عن 24 منطقة. ومن غير المتوقع عودة الخدمة في بعض المناطق قبل أيام.

ورصدت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية رياحا بسرعة تعدت الـ 100 كيلومتر في الساعة في أجزاء من نورث داكوتا ومينيسوتا مع مرور العاصفة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.