البث الحي
منوعات

شاهد: أطول شجرة عيد ميلاد صناعية في العالم

27/12/2016

كشفت السلطات في سريلانكا النقاب عن شجرة عيد ميلاد صناعية في العاصمة كولومبو بطول 73 مترا وهو ما قد يجعلها الأطول من نوعها في العالم.

وسيكون بإمكان السكان والسياح الاستمتاع بمشاهدة الشجرة الضخمة لمدة عشرة أيام في متنزه "غالي فيس غرين" وهو أحد أكثر المتنزهات شعبية في العاصمة السريلانكية.

وتقدم فريق بناء الشجرة بطلب تقييم لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في مسعى لإدخالها إلى الموسوعة العالمية.

واقتضى بناء الشجرة الكثير من الأنابيب الحديدية والشبكات المعدنية والألواح الخشبية تم طلائها باللونين الأخضر والبني كما زُين هيكلها بمئات الآلاف من المصابيح الصغيرة ومخاريط الصنوبر.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)