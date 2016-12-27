خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، مساء الاثنين، كشف أن المملكة وقادتها (الملك وولي العهد وولي ولي العهد) دشنوا الحملة، بتخصيص 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، وبتبرعهم الشخصي بمبلغ قدره 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار).

وقال البيان، إن "إطلاق الحملة جاء نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل، بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها".

ووجه العاهل السعودي، بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً".

وقد دشن الملك سلمان، الحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال (5.3 ملايين دولار)، بحسب البيان.

كما تبرع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار).

وتبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار).