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حكم مجري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

27/12/2016

الحكم المجري فيكتور كاساي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الحكم المجري فيكتور كاساي سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز بعد غد الخميس.

وستقام المباراة باستاد بتروسبورت في ضاحية القاهرة الجديدة حيث سيسعى الزمالك لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي صاحب الصدارة مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 42 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ولديه 34 نقطة لكنه خاض 14 مباراة فقط.

وسبق لكاساي إدارة المواجهة ذاتها الموسم الماضي حين فاز الأهلي 2-صفر في فبراير شباط.

وتولى كاساي إدارة مباريات أقل شأنا في الدوري المصري في موسمي 2008-2009 و2010-2011 كما قاد العديد من اللقاءات الكبيرة في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

وأصبح كاساي أول حكم يستخدم لقطات الفيديو لاحتساب ركلة جزاء عندما منح مخالفة لصالح كاشيما انتلرز ضد اتليتيكو ناسيونال في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في وقت سابق هذا الشهر.

ويقام اللقاء المرتقب على ملعب بتروسبورت في القاهرة، بعد أخذ ورد خلال الأسابيع الماضية حول المباراة لأسباب عدة، منها رغبة مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر بإرجائها، خوفا من الإصابات وحصول توتر بين اللاعبين يسبق معسكر المنتخب استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني/يناير، وتشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد غياب عن البطولات الثلاث الماضية.

ورفض الاتحاد طلب إرجاء المباراة، كما رفض النادي الأهلي طلب الزمالك منه استضافة "الدربي" على ملعبه، على أن يستضيف هو مباراة الإياب. وحسم الاتحاد الجدل بإقامة المباراة في بتروسبورت.

وتميل التوقعات قبل المباراة لصالح الأهلي الذي يتمتع بكفة مرجحة في مباريات "الدربي"، إذ فاز على الزمالك 41 مرة وخسر أمامه 25 مرة، وتعادلا في 47 مباراة. وسجل الأهلي 136 هدفا في هذه المباريات، في مقابل 99 هدفا للزمالك.

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